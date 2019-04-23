〈南部〉七股遊客中心 拚暑期試營運

2019-04-23

〔記者楊金城／七股報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心早在前年六月就拿到使用執照，但至今遲未啟用，暑期將拚試營運，未來也將招商委外經營，和旁邊的台灣鹽博物館和七股鹽山形成「三星連線」拚觀光。

將和鹽山、鹽博館串聯

雲管處處長徐振能說，暑假是旅遊旺季，七股遊客中心預計暑假先試營運，加入發展七股觀光的行列，辦策展活動和提供旅遊諮詢、觀光介紹的遊客中心功能來服務遊客，一方面也吸引民間廠商有意願投標經營。

徐振能說，七股遊客中心和旁邊的台灣鹽博物館、台鹽七股鹽山可串聯形成「三星連線」，打造鹽業觀光產業新聚落，成為台灣獨特旅遊景點。目前鹽山和鹽博館有旅遊合作方案，未來三方業者也可以聯手推出套裝體驗行程。

佔地3.8公頃 斥資近9千萬

七股遊客中心園區佔地三．八公頃，斥資近九千萬元興建，遊客中心主建築特色是以建築的輪廓為基底延伸周圍環境，串聯由東起台灣鹽博物館、西至七股鹽山的天際線，採斜板為主要造型元素，時而和緩、時而陡峭，如同鹽山遇雨沖刷的地貌，整體設計加入堤、鹽山、土地紋理的概念，打造符合七股當地意象的特色建築。

前年七月雲管處舉辦「一見雙雕」活動，曾短暫開放七股遊客中心部分空間當鹽雕展覽場所，因當時只有臨時水電，活動結束後即關閉不對外開放，經廠商、民眾及各單位的建議，改善室內裝修和服務設施等工程。目前已申請送電、電信及網路，以便七月試營運。

旅遊諮詢 也提供餐飲服務

七股遊客中心除了部分空間由雲管處七股工作站進駐外，其它室內空間未來將委外經營，除了提供旅遊諮詢服務，也提供民眾舒適的餐飲及購買伴手禮環境。雲管處並已尋找潛力廠商投標，把七股遊客中心做起來。

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