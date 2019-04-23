〈北部〉《花蓮》加油站對面火燒車 還載瓦斯桶

2019-04-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「車子起火了，車上有瓦斯桶」！台九線位於花蓮縣壽豐鄉平和村的台糖加油站對面南下車道，一輛公路總局包商的標線工程車昨下午突然起火燃燒，司機發現車子起火後立刻報案，還不斷強調「車上有載瓦斯桶、很怕會爆炸」！消防局壽豐分隊派出水箱車前往灌救，擔心可能瓦斯爆炸，就連消防人員也不敢太靠近，幸虧火勢很快獲得控制。

台九線平和加油站對面一輛公路局包商的道路標線車，冒出熊熊大火及黑煙直竄天際，七公里外的木瓜溪橋都能看到，消防局接獲報案，由壽豐分隊出動四車五人前往灌救，報案司機稱「車上有好幾桶瓦斯桶，有可能會爆炸」，加上大火高溫，消防人員也不敢太靠近失火車輛，小心佈水線、人員站在十公尺外的省道中間灌救，火勢在約五分鐘後獲得控制。

司機表示，車輛是道路的標線車，因為要將道路標線漆加溫後，塗在馬路上，因此車上載有好幾桶瓦斯，當時車子正在作業，也不知道起火的原因，可能是溫度太高燒到汽油油箱，因為車上還有油漆等易燃物，他趕快逃出車外報案。

花蓮縣消防局壽豐分隊表示，經過清點車上共有十支瓦斯鋼瓶，有四隻瓦斯閥門開啟，因塑膠瓦斯管線被燒熔，鋼瓶直接洩壓，因此沒有發生瓦斯爆炸，另有六隻瓦斯鋼瓶因火勢迅速控制沒有受到波及。

公路總局花蓮工務段表示，標線工程車為開口契約廠商車輛，經了解是標線車上的小型劃線車，漆料保溫側火裝置不慎引燃車上存放的標線材料外套包裝紙、預備桶裝用油，導致標線工程車輛車斗起火燃燒；司機立刻路邊停車滅火。

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