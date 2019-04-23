〈北部〉《桃園》國民黨立委初選第六選區 陳學聖出線

2019-04-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕明年初立法委員選舉，國民黨在桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里）有現任第四選區立委陳學聖、前市議員楊朝偉及中常委侯佳齡三人登記參與初選，經十八、十九日進行「協調民調」，桃園市黨部昨天宣布由現任立委陳學聖出線。

陳學聖表示，雖然民調結果顯示他能贏現任立委趙正宇，但贏得還不夠多，他會加倍努力，更加勤走地方，更要借重楊朝偉及侯佳齡的經驗與人脈打贏這場選戰，讓國民黨在桃園市的六席立委都能全上；楊朝偉及侯佳齡也恭喜陳學聖於民調勝出，允諾會全力支持陳學聖，奪回第六選區的立委席次，為民眾爭取更好的政策。

國民黨也於昨天起至明天進行第三梯次的第一選區（蘆竹、龜山、桃園十三里）登記初選，昨天有現任市議員詹江村領表，他表示，自己原先參加第四選區（桃園區）初選，結果「協調民調」輸給現任市議員萬美玲，前天有網友在臉書社團發起投票，發現自己在第一選區的支持率比現任立委鄭運鵬還高，讓他覺得有機會替國民黨贏回一席，決定再次投入選戰。

目前國民黨其他選區確定提名參選者，包括第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）吳志揚；第三選區（中壢）市議員魯明哲；第四選區（桃園）萬美玲；而第五選區（平鎮、龍潭）有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲登記參選，三人經協調，於廿至廿二日進行電話民調，預計今天上午十點公布結果。

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