朱立倫板橋聲援「正義青年」民眾嗆：不要聽共匪的話

國民黨今天發起「戰獨裁行動」聲援挺身罷綠委的「正義青年」，主席朱立倫17日赴板橋帶領黨籍民代，上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委。（記者羅沛德攝）

2025/04/17 11:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕公民團體提議罷免新北市多名民進黨立委，卻頻傳幽靈連署爭議，新北地院裁定相關人士分別以新台幣20萬不等交保。對此，國民黨發起「戰獨裁行動」，今天（17日）上午從新北市議會出發走到新埔捷運站，國民黨主席朱立倫穿著志工背心，支援罷免民進黨立委張宏陸，卻遇見民眾在後方嗆聲「不要聽共匪的話」。

國民黨今天發起「戰獨裁行動」聲援挺身罷綠委的「正義青年」，包括立法委員廖先翔、羅明才，市議員陳偉杰、黃心華、江宜臻等多位市議員出席，約30位民眾加入遊行，手舉「罷免張宏陸」、「我是台灣人我反綠」等標語，抗議民進黨政府雙重標準、政治辦案。

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朱立倫也穿起罷團志工背心，勸說民眾連署罷免張宏陸，數位支持者當場簽下連署書，但他走到捷運新埔站時，卻遇見民眾從後方嗆聲「不要聽共匪的話」；近日遭檢調約談的「新北大掃除」召集人王昱人、「走投無陸」發起人吳禹辰等人也到場，朱立倫主動與王昱人擁抱，支持者高喊「正義青年加油！」

王昱人表示，顯然檢調對罷藍與罷綠的團體有著不一樣的標準，這是大家看到的事實，盼一起對抗不公不義的執政黨，未來會有二階連署的計畫，他們會持續推進；吳禹辰指出，罷團的行動不會結束，他們會持續聆聽板橋居民的訴求。

市議員洪佳君說，政府用這種方式對待年輕人，她們很難接受，覺得執政黨想用這方式讓人民閉嘴，朱立倫提到目前有太多「辦藍不辦綠」的問題，只有反綠的青年團體被辦極不合理，所以她們站出來「反惡罷，戰獨裁」，因為已經回到以前獨裁時代，大家一定要站出來。

國民黨主席朱立倫17日赴板橋帶領黨籍民代，上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委，同時為連署站志工加油打氣。 （記者羅沛德攝）

國民黨主席朱立倫17日赴板橋帶領黨籍民代，上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委。 （記者羅沛德攝）

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