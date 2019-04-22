〈台北都會〉柯P︰要用「上人」方式領導公務員

2019-04-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，「半導體教父」台積電創辦人張忠謀前天在一場演說中，對此表示「讓年輕人多多貢獻」；但台北市長柯文哲昨受訪指出，重點在於心理年紀和身體狀況，他也強調政府機關很多卡關的地方，但公務員是鐵飯碗，不像企業想開除誰就開除誰，要用「上人」的方式領導、用說服的。

張忠謀前天出席台大EMBA校友基金會舉辦的前瞻講座，面對媒體詢問對於郭台銘宣布參選總統一事的看法，張忠謀表示不評論此事；當現場觀眾問，郭台銘七十歲參選總統，有什麼想法？張卻回以「讓年輕人多多貢獻」。

對此，柯文哲昨下午出席活動後接受媒體聯訪，指重點不是生理年齡，而是心理年齡和身體狀況，「有些人七十歲了還是很健康」，但企業家和政治家是不同領域，跨領域本來就會有些障礙。

對於郭台銘空降政壇，柯文哲也指出，企業和政府還是有很多不一樣的地方，「政府卡關的地方很多」，在企業中想開除誰就開除誰，但公務員是鐵飯碗，要用比較像是「上人」的方式領導，用說服的。

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