〈中部〉彰化廢棄輪胎廠大火 黑煙沖天

2019-04-22

〔記者湯世名、張聰秋／彰化報導〕彰化縣線西鄉線工路一處專門處理廢棄輪胎的工廠，昨天驚傳火災，由於廠房堆積許多輪胎與橡膠顆粒等易燃物，火勢一發不可收拾，上百名消防員、義消趕往搶救，所幸無人員傷亡，至於起火原因，尚待進一步釐清。

十多公里外彰市都能看到

這起火警發生在昨天下午四時，火勢迅速在廠內蔓延，燃燒過程產生黑煙，連遠在十多公里外的彰化市都能看到。消防員戴上防毒氧氣罩朝火場噴灑化學泡沫降溫，阻絕火勢往外蔓延。

現場圍觀民眾紛以手機開直播，驚呼：「有如世界末日！」業者接獲通報趕來現場發現廠區陷入火海時不禁掩面痛哭，直呼：「怎麼會這樣！」

由於火災產生的黑煙帶來了髒空氣，縣議員吳韋達指出，環保局官網空氣品質監測站資料，線西檢測站竟然出現「設備維護」的字樣，讓人看了傻眼。對此，環保局空氣品質科長尤鴻昌表示，空氣品質監測站系統由環保署架設處理，環保署定期進行設備維護，火災發生時，儀器剛好巧合維護中，但環保局在第一時間出動移動式監測車，前往火災下風處監測空氣品質的狀況。

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