〈南部〉高雄市空污基金見底 議員籲落實專款專用

2019-04-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府空污基金僅剩一千五百萬元，議員擔憂恐破產？呼籲環保局速訂追加預算原則，落實專款專用。環保局則強調不會破產，日後會盡力撙節。

剩1千5百萬 環保局：不會破產

環保局空污與噪音防制科長黃家俊指出，高雄市空污基金每年收入約五億元，但環保署規定八成要用於例行性工作，例如工廠煙囪檢測、連續自動監測設施的查核等，因此每年大概剩下兩成、約近億元，他強調「空污基金不會破產」。

至於為何空污基金會大幅減少？黃家俊解釋說，因連續三年用於補助二行程機車汰換為電動機車，共花費六億六千萬元，另冬季大眾運輸免費搭措施，也花了二億元。

環保局長袁中新也表示，他上任後，已盡力從空污基金中挪了三千五百萬，用於補助二行程機車汰換，日後會盡力撙節，以符合空氣污染防治目的必要花費。

時力議員促訂追加預算原則

高雄市今年度汰換二行程機車與新購電動機車的補助辦法，遲至三月二十八日才公布，全國最慢，上個月還發生環保局邀請廠商認養校園空氣清淨設備，引發民眾質疑違反公益勸募條例。時代力量議員林于凱指出，這些離譜事情都歸因於近幾年市府未控管空污基金，導致嚴重透支。

據查，二○一一年縣市合併，高雄市空污基金還有十三億結餘，但到去年底已經只剩一億，截至目前更僅剩一千五百萬元。

林于凱強調，近幾年，空污基金審查委員會幾乎每季都在追加經費，規模愈演愈烈，二○一六年追加一．三億，二○一七年超過二．五億，去年更超過四億，三年累計超支近八億。

林于凱指出，空污基金時常在當年度才趕著臨時追加核定、併入當年決算，例如近幾年的渡輪改善、電動公車、大眾運輸補助等，都不是提前一年規劃預算。

林于凱說，當預算追加成為慣例，基金缺乏全盤規劃，將進一步導致財務惡化，他要求環保局應比照中央政府「預算法」，訂定追加預算原則，落實專款專用。對此，環保局將進一步研究辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/