〈台北都會〉北市觀傳、文化2副局長互調 週一生效

2019-04-21

〔記者楊心慧、劉力仁／台北報導〕本報獨家報導，台北市政府打算將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，多位議員在質詢時痛批市長柯文哲目無章法、踐踏專業，仍無法阻止柯的決定。台北市府昨天證實，十九日已收到銓敘部職務更動申請回文，同意市府改變職系，人事派令將於週一生效。另外，記者掌握消息，市府為平息風波，陳譽馨不會督導文資業務，而是以督導文創、藝術活動為主。

平息風波 陳譽馨不督導文資

兩位副局長互調消息曝光後，北市府突然下令人事令暫緩。據了解，市府喊卡原因是僅有一般行政資歷的李麗珠，需有文化行政職系的經歷，才能調至新聞編譯職系的觀傳局副局長之位，市府原打算讓李麗珠和文化局具文化行政職系的副局長田瑋互調，以「過水洗資歷」的辦法解套，但經本報揭露後，被學者批評此做法具爭議，市府又想出別種辦法，直接把觀傳局副局長資格從新聞職系調整為一般行政職系，李麗珠即可直接調任，不必先「洗資歷」。

銓敘部證實 同意調整

銓敘部昨證實此事，指台北市政府幾週前來函提及歸系調整，欲將觀傳局副局長資格由新聞職系調整為一般行政職系，銓敘部考量觀傳局副局長的工作職掌及性質，同意調整，已經於十九日函覆台北市政府，生效日回溯至四月十五日。

柯文哲先前稱調換副局長是要「整合文化及觀光資源」，卻傳出陳譽馨到文化局非督導文創藝術文化，而是督導文資業務，引起議員批評。據了解，現在陳譽馨不會督導文資業務，而是以督導文創、藝術活動為主。

對此，記者向文化局長蔡宗雄查證，蔡則答非所問表示，局本部哪位長官不用督導文化局各項業務呢？並推稱手邊並無局內的組織分工表，要記者週一洽新聞聯絡人或人事處詢問。

銓敘部表示，北市府派令發布後，當事人至新職務報到後三個月內，須將人事案送銓敘部審查，如果職組職系不符合規定，銓敘部還是會退件要求「調整適當之職務」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/