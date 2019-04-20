〈南部〉無人機燈光秀 4/26鹿耳門聖母廟媽祖夜空顯靈

2019-04-20

〔記者王捷／台南報導〕最近政壇一句「媽祖託夢」，引起熱烈討論，台南的鹿耳門聖母廟和南科管理局合作，利用一百架無人機搭配LED燈，在天空組成媽祖頭像，不僅有莊嚴版媽祖還有Ｑ版媽祖，民眾可以直接看到媽祖「在天空顯靈」。

在intel公司表演無人機燈光秀後，台灣科技業不想服輸，南科管理局希望台灣也有科技團隊能一次控制一百架無人機群飛，在調查後發現南部只有成功大學航太系有這個實力，為了彰顯台南的文化，南科管理局決定選用媽祖做為代表，經過幾次詢問，安南區聖母廟決定力挺團隊、讓媽祖「上天空」。

成大團隊研發 媽祖生日前一天表演

聖母廟提供場地讓無人機團隊能研發、練習，原本將在元宵節展現給民眾觀看研發成果，不過當時遇到基地台新建，有訊號會干擾無人機而作罷，最後延到這個月二十六日、媽祖生日前一天，成大航太系的無人機群將飛上聖母廟的夜空，表演三十分鐘的燈光秀。

有Q版及莊嚴版 還有台味十足圖案

群飛公關公司指出，兩段燈光秀共有十六個圖像，當時聽到要表現出媽祖的圖像，研發團隊有點小崩潰，因為每個人對媽祖的印象有所不同，該如何用光線表達媽祖也有困難，最後才製作Ｑ版的媽祖及莊嚴版的媽祖，在這些圖案中，有虱目魚、飛龍等「台味」十足的圖案，只要搜尋「南科無人機群飛」就可以看到團隊練習還有廣告影片。

鹿耳門聖母廟總幹事陳春福也趕上最近最流行的話題，他說，這次的媽祖燈光秀，可不是媽祖託夢說的，是經過擲筊獲得媽祖同意，同時媽祖還囑咐廟方要注意安全；二十六日除了晚上燈光秀，早上還有煮虱目魚給信眾享用，在二十七日媽祖生日當天，廟方會發送鳳梨罐頭給信眾，另外也舉辦媽祖夜跑，邀請信眾一起替媽祖慶生。

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