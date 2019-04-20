〈南部〉議事廳下雨 台南市議員撐傘開會

2019-04-20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天下午下了一場大雨，正在開會中的台南市議會，議事廳竟也「下起雨來」，正好落在原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）的座位上，他的座位濕成一片，為避免資料被淋濕，只好撐傘遮雨，議員開會撐傘的奇景，也創下台南市議會有史以來頭一遭。

搬到現址20年 2年前曾整修

台南市議會搬到安平區永華路現址已有廿年之久，議事廳上面為強化玻璃的圓頂，過去也發生多次漏水問題；約兩年前，市議會曾進行整修，這次則是整修後第一次出現漏水。

突下豪大雨 穎艾達利座位濕一片

昨下午三點半左右，台南市突然降下豪大雨，雨勢雖然很快就停了，但正在開會審查一○七年度台南市地方總預算第二預備金的台南市議會，議事廳開始漏水；由於「外面下大雨，裡面下小雨」，穎艾達利不得已，只好撐傘繼續開會。

穎艾達利撐傘開會的舉動，立即引起議會同仁注目，對於他幽默的行為，大家也笑得合不攏嘴。

對此，穎艾達利相當低調，只說因漏水，座位桌子都濕了一片，不得不撐傘遮雨，他也立即向市議會主管反映漏水一事，其他則不願多談。

議會：疑因地震屋頂被搖出裂縫

市議會秘書長郭伊彬則表示，台南市議會之前屋頂也有漏水，一、兩年前才剛完成整修，這次會發生漏水，可能是因前天發生地震，屋頂被搖出裂縫所致，將等天氣放晴後，再檢視到底是哪邊出了問題。

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