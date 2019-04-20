〈南部〉高市推動軍事遺址觀光 鼓山洞五月三日開放

2019-04-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局積極推動軍事遺址觀光，預定五月三日由「鼓山洞」打頭陣，觀光局長潘恆旭透露，後續將積極爭取壽山洞、林園洞開放，希望讓市民朋友、國內外遊客體驗到高雄別有洞天。

進場收費50元 須提前預約

鼓山洞由觀光局委託舊城文化協會經營，進場者成人酌收清潔、解說費用五十元，優待票四十元，每梯次採團進團出，每團約四十人，須提前預約，舊城文化協會近期將完成網站建置。

位於壽山山腳下 1939年建造

文史工作者郭吉清表示，鼓山洞建於西元一九三九年，當初是提供日本鐵道員工就近防空避難，坑道路徑大致呈「丹」字形，有兩條主坑道、兩條支坑道，總長約兩百公尺，可容納約八百人，兩個出入口都在五福路底的壽山山腳下，相距約五十公尺。

特別的是，坑道中間有一條陡峭逃生隧道，往上直通壽山出口，因長久未使用，階梯皆已鐘乳石化。

郭吉清說，日本離台後，坑道由警備總部使用，解嚴後再交由高市警察局管理、做為防空避難所，因長期封閉，這處坑道逐漸被遺忘。

兩年前率先探勘鼓山洞的軍事文史顧問宋德威則透露，除了日治時代、國民政府初期的防空用途，鼓山洞內還有兩個像彈藥庫改裝的空間，裝有鐵欄柵、擺有長桌；坑道四周也裝潢有保麗龍的隔音裝置，初步研判可能是警備總部時期的「偵訊室」。

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