〈北部〉跆拳道品勢奪牌 花蓮代表隊全中運開胡

2019-04-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全國中等學校運動會今在高雄開幕，跆拳道、網球、射箭等賽事提前舉行，花蓮代表隊傳捷報！跆拳道品勢項目囊括2銀1銅，由國風國中國男組雙人品勢王竣堃、陳柔愷及花崗國中王為宏拿下雙銀，國風國中王竣堃、何秉軒、陳聖恩等人，在團體品勢摘銅，為花蓮代表隊開紅盤。

國風國中在今年全中運，單日先摘一銀一銅佳績。教練任鳳儀說，今年參賽選手較生澀，多半首次參加全中運，花蓮選手表現沉穩，壓得住場面，備受肯定，過去品勢項目多半和教練陳廖霞配合訓練學生，今年為尋求突破，邀請韓國籍教練朴泰順指導選手，加入國風團隊。

代表花蓮拿下銀牌的花崗國中選手王為宏說，比完賽後，感到壓力變小，雖然仍有點小失望，沒能奪得金牌，但相當感謝教練顏祥玶、王力中及朴泰順等人，一路上的指導陪伴，讓自己進步很多。

花崗國中教練顏祥玶說，王為宏個性務實、自我要求高，平時練習除不缺席外，還常主動爭取加強時間，去年底為備戰今年全中運，連續3、4個月每周五放學後，就請教練王力中指導，並透過國風國中教練團隊的協助，強化跆拳技能，才能創下佳績。

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