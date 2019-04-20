〈北部〉國道一號增設中豐交流道 國發會通過

2019-04-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院國家發展委員會昨天審查通過「國道一號增設中壢中豐交流道可行性研究」，同意修正部分內容後即可報行政院核定，經費由國道基金全額支應，後續由交通部高速公路局辦理規劃設計及用地取得，中豐交流道初期僅規劃往返台北（北向）匝環道，也就是俗稱的「半套」交流道，並預留南向匝環道結構，總工程經費十．六二億元。

屬高架段交流道 先建北向匝環道

中豐交流道位於國道一號中壢戰備道段（59K+800）、屬於高架段交流道，當初原本規劃苜蓿葉型、全方向交流道，由中壢區中豐北路進出，只是工程經費將近七十億元，其中單單用地費就要六十億元，國發會於二○一四年審議本案時，要求減少徵收面積、採取多元用地取得方式，例如區段徵收，以降低用地成本，最後考量用地範圍、經費過高及縮減推動期程等因素，市府與交通部高速公路局達成共識，採先闢建車流比例佔八十％的北向匝環道，並預留增設往返南向匝環道結構，作為二期工程之用。

有助中壢、內壢交流道車輛分流

市府交通局長劉慶豐表示，後續將由高公局進行規劃設計，市府會協助辦理用地取得作業，以加速工程進度、儘早開工，中豐交流道完工後，可將既有中壢、內壢交流道車輛有效分流，並提供機場捷運A21轉運站更快速上國道的路線，市府也會配合推動將中壢區南園二路打通至中豐北路，連接內壢交流道和中豐交流道，改善中壢地區交通。

另配合中豐交流道興建，交通局正在辦理「生活圈二號道路新闢工程」都市計畫變更，其中，中壢區中園路至中豐北路作為第一期聯外道路。

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