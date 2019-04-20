〈北部〉轉型低碳旅遊 石門水庫3.8億推「亮點」

2019-04-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府爭取中央跨域亮點計畫三．八億元經費，打造石門水庫成為新型態的低碳旅遊示範區，昨天在市府舉行簽約儀式，未來，市府將與北水局共同推動，由北水局負責水資源管理，桃市府觀光旅遊局負責遊客觀光及招商工作，並結合十一份觀光文化園區等計畫，進行石門水庫環湖設施整建等工程，期盼再現水庫風華。

溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站 8月底完工

市長鄭文燦致詞時指出，石門水庫具有灌溉、防洪、發電、給水、觀光等功能，是北台灣重要的水資源，鄰近阿姆坪水域、十一份地區，具有活魚產業、遊艇環湖、馬拉松路跑、自行車道等觀光產業活動，因此選定為「跨域亮點計畫示範區」，其中，「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」預計八月底完工，可提供各式車輛停車空間，讓遊客改搭乘電動巴士、自行車或電動機車等到石門水庫遊玩，實踐節能減碳的綠色生態旅遊。

美國工程師宿舍活化 十一份園區6月底完工

鄭文燦也說，這幾年市府在石門水庫舉辦很多活動，包含南苑生態公園舉辦「石門水庫熱氣球嘉年華」，首場夜間光雕噴火秀成功吸引眾人目光，未來也會規劃低度照明方式，打造南苑成為特色夜間公園；而楓半馬活動除了路跑，還可配合賞楓活動，如今又規劃「十一份觀光文化園區」，預計六月底完工，將過去佳安市場、美國工程師宿舍活化轉型為文創園區，遊客不僅能享受活魚料理，也能體驗工藝技藝及購買文創商品。

經濟部水利署副署長鍾朝恭說，北水局與市府分工合作是最佳的組合，畢竟北水局是專業單位，對推廣旅遊並不在行；交通部觀光局副局長周廷彰也提到，石門水庫是桃園觀光廊帶，結合大溪老城區、北橫景點，可打造新的旅遊樣態。

市府與北水局簽約 觀旅局負責遊客、招商工作

觀旅局長楊勝評表示，跨域亮點計畫以「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」、「十一份觀光文化園區」計畫為主軸，發展兼具「智慧、生態、綠能、文創、運動」等五大面向的新型態旅遊，打造石門水庫為低碳旅遊、運動及運輸示範區，未來會提供石門水庫運動APP，除系列運動菜單如跑步、自行車，還有附近景點、好吃好玩資訊，市府為預告運動新旅行從石門水庫出發，舉辦了「看影片按讚抽好禮」活動，最大獎為GARMIN智慧手錶，即日起至廿五日止，可至「愛ㄑ桃」FB粉絲專頁查詢。

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