〈中部〉林佳龍行銷嘉縣春遊 補助3400萬

2019-04-20

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕交通部觀光局推出「春遊補助專案」，交通部長林佳龍昨天到嘉義縣宣布帶來三千四百萬元春遊補助大紅包，林也與嘉義縣長翁章梁、立委陳明文合體行銷「春遊嘉義」，呼籲遊客到好山好水好物產的嘉義慢遊；翁章梁、陳明文也當場向林佳龍爭取由中央全責開闢阿里山觀光大道，林允諾由縣府提報計畫，交通部會進行研議。

爭取中央闢阿里山觀光大道 林允研議

翁章梁說，目前國道三號中埔交流道往阿里山的台十八線，每逢假日都大塞車，之前規劃阿里山觀光大道作為替代道路來分散車流，但地方配合款需一億三千餘萬元，非財政困窘的嘉縣所能負擔，爭取交通部改列為省道，由中央專款補助。

陳明文也說，阿里山觀光大道不僅攸關地方發展，還能解決存在已久的交通壅塞問題，並減少車禍事故發生，希望中央能大力支持。

登太平雲梯遇山嵐 稱讚雲梯名不虛傳

林佳龍昨走訪梅山鄉太平雲梯，為春遊專案代言，林一行人登梯時，一陣一陣的山嵐吹來，林笑著說：「宛若布袋戲中的騰雲駕霧，雲梯真的名不虛傳！」

林佳龍表示，來到梅山很有春遊味，中央推動春遊專案就是要鼓勵國民旅遊，帶動庶民經濟，春遊專案是中央與地方共同合作，帶動地方觀光，嘉義縣是農業大縣，可以朝向農業、觀光及藝術文化結合方向努力。

翁章梁說，嘉義縣獲得春遊補助三千四百萬元發展觀光，自由行旅客補助為四至六月，團體遊客補助為五至六月，縣府串聯故宮南院配合推廣團體旅遊，六月更結合業者舉辦具文藝及旅遊跨域整合的活動，還有超特別的無人車體驗，春遊方案對地方旅宿業者的住宿率、吸客率及購買率都將有正面提升效益，歡迎大家來嘉義旅遊。

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