〈南部〉台南溪北地區 打造三座特色公園

2019-04-19

〔記者蔡文居／台南報導〕市議會昨天進行市政總質詢，議員趙昆原抱怨溪北資源不如溪南，要求市府在溪北設置特色公園。工務局回應說，市府已規劃在溪北地區打造三座特色公園，包括配合鹽水區月津港開發規劃公廿公園、新營公三公園及新營南瀛綠都心北側原議會預定地打造特色遊戲場。

大新營六行政區 共同爭設運動中心

趙昆原也質疑市區已有一座永華運動中心，為何溪北沒有？市長黃偉哲說，他自己也是溪北人，中央法規對運動中心的設置有規範，單一行政區需要人口數滿廿萬人，才能提出申請經費補助，他認為中央不能以台北看台南，台北隨便一個行政區超過廿萬的人口數，台南要達到這個條件並不容易，這個困境必須突破，希望能以大新營區六個行政區共同爭取運動中心。

工務局說，鹽水區公廿公園面積約二．六七公頃，規劃以「共融」、「地方創生」為出發點，結合月津港水岸公園、鹽水舊城區老街等風貌，開闢溪北地區第一座共融公園。

新營區公三公園場址為已荒廢的早期婦女運動及幼兒教育發展館，配合公園開闢將拆除，但保留珍貴樹木，將打造樹屋結合攀爬遊具，並保留洗石子大象溜滑梯及幼兒遊戲空間，另為考量特教學生的需求，也將設置觸覺、聽覺的互動式遊具，讓公三成為具教育性質特色的互動公園。

新營區南瀛綠都心的特色遊戲場，目前規劃設計中，待明年新營都市計畫第三次通盤檢討通過，該機關用地變更為公園用地後，再編列預算施作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/