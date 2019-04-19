〈南部〉延平鄉永康部落小畫家 彩繪外牆展原味

2019-04-19

〔記者王秀亭／台東報導〕台東延平鄉永康部落裡有群小畫家，在台東家扶中心與部落家長的合作下，一年多來，不僅協助清理家戶外牆、粉刷，還在十五戶家庭、永康長老教會、烏尼囊工作坊留下彩繪作品，讓部落街道增添原住民族的風格與色彩。

一年多來，小畫家們從擔心彩繪牆面時，油漆沾到衣服，一沾到手就嚷著要去洗手，彩繪過程狀況多，如今不僅會專業地在地上鋪報紙、先用刮刀把牆壁斑駁的落漆刮除，還會和家長、同學們討論想在自家外牆畫的內容，最後夥伴們很有默契地分工合作完成畫作。

創作過程中，平時害羞把愛爸爸的說出口的阿典，決定在家門口畫上爸爸的臉，還鼓起勇氣讓爸爸知道對父親的關心與期盼；好動的阿杰當上彩繪班的班長後，變得有責任感，帶著同學在自家外牆畫了一頭「永康部落特有種─彩色山豬」。

台東家扶中心指出，這群部落裡的小畫家用最真誠、自然的筆觸，透過部落家長的繪畫指導，畫出腦中的想像畫面，把自己的日常生活展現在部落的街道兩旁。

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