〈南部〉屏東慶五一 勞工優惠27日起登場

2019-04-19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕五一勞動節將至，屏東縣政府四月二十日將表揚模範勞工，四月二十七日起也將有多項休閒娛樂優惠，包括內埔青島啤酒的灌裝啤酒及健康麥汁各一瓶，限量六百份免費送給勞工朋友，另外台灣菸酒公司屏東酒廠也有免費米酒一瓶，限量一千份。

屏縣府明表揚模範勞工

屏東縣有多項勞工朋友優惠活動，四月二十七至五月一日原住民文化園區免費入場、四月二十七日起屏東國民運動中心游泳池提供前一百名入場勞工免費泳池SPA、五月份中影屏東影城勞工憑證享早場票價、在地酒廠也有限量免費贈送活動。屏東也與嘉義縣市、臺南市、高雄市及臺東縣等，共同推出勞工專屬優惠，計有一百二十家業者。

曾獲得金帽獎榮耀的五星級飯店大廚施俊守，兩年前回到屏東開業，並率領同業組成「義廚團」，到偏鄉為弱勢辦理「義煮」，今年獲選屏東縣社會楷模組模範勞工。施俊守表示，義廚團的成員都是在工作崗位上默默辛勤付出的一群，利用工作之餘投入公益服務。

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