〈南部〉屏市搶救人口外流 找宮廟辦幼托

2019-04-19

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市為了減少人口外流，今年增加生育補助金額，並規劃增加公托、公幼等機構來減少年輕父母的負擔，屏東市民代表會主席蕭國亮建議，市公所應結合慈鳳宮、都城隍廟等宗教團體，以及社團法人、大學幼教科系來辦教育，讓年輕人願意養育小孩；屏東市長林恊松表示，將全力配合市代會提案，共同為屏東市的發展努力。

盼集資增設非營利幼教機構

屏東市人口跌破二十萬大關，市公所今年提高生育補助至每胎一萬五千元，也計畫爭取在屏東市增設公托、公幼，吸引其他鄉鎮的人口遷入屏東市，但相關經費非屏東市公所能負擔，必須等待縣府補助。

屏東市民代表會已組成專案小組研議，除了建請縣府協助增設公托、公幼外，也準備向宗教團體、法人、社團、企業籌資。

據了解，屏東市代表會正積極接觸慈鳳宮、都城隍廟、天公廟及其他社團法人，希望籌措資金以增設非營利幼教機構，教學管理則請屏東大學、大仁科大、美和科大的幼教系所來協助，讓幼教學生也有實習的機會，比照公立收費來經營。

生育補助成效有限 須有配套

蕭國亮表示，只靠生育補助無法讓出生率提高，許多鄉鎮都實施類似的福利措施，但成效有限，解決屏東市人口下滑不能單靠一項福利措施，必須要有其他的配套，增加公托、公幼最為重要，讓年輕夫妻能夠安心生育教養下一代，不要因為高昂的教育經費而怯於生育，但受限於公務預算有限，縣府也不敢貿然增設公托、公幼，屏東市必須尋求民間合作，一起面對人口問題。

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