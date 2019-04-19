〈台北都會〉新北「囤房稅」降為1.5％ 稅收年少6.6億

2019-04-19

〔記者賴筱桐／新北報導〕房屋稅繳納期限到五月底止，新北市議會在去年十月修正通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」，針對俗稱「囤房稅」的非自用住宅房屋稅徵收率，持有第四間（含）以上，稅率從原本的二．四％調降為一．五％，引發圖利建商的爭議。這項稅率從今年一月十一日起施行，估計每年稅收約減少六．六億元。

新北市稅捐稽徵處長黃育民表示，為抑制炒房牟利，「新北市房屋稅徵收率自治條例」在二○一七年七月一日起上路，原規定持有第四間（含）以上的非自用住宅房屋稅徵收率是二．四％，持有一到三間視為自用住宅，稅率為一．二％。

該條例施行後，許多民代陳情說，房市景氣不佳，一例一休政策造成建築成本提高，繼續維持高稅率的房屋稅及地價稅將影響不動產發展，為了活絡房產經濟，新北市議會提案修正條文，將非自用住宅房屋稅徵收率從原本二．四％調降為一．五％，在去年十月的選舉期間三讀通過。

「囤房稅」降低後，招來圖利建商及投資客的批評聲浪，時代力量新北黨部主委陳志明痛批說，新北市的閒置空屋數量在全台最高，房價居高不下，市府、議會不思考如何引導空屋釋出，反而幫囤房的財團和投資大戶降稅，二．四％的囤房稅才上路一年多就調降到一．五％，犧牲年輕人的居住正義。

黃育民表示，調降稅率是市議會提案，市府曾多次溝通，提醒可能影響財政稅收，但仍需尊重市議會的審議結果，估計今年度依新稅率開徵後，將減少六．六億元稅收。

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