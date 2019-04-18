〈南部〉北門子弟洪頂力 新任學甲分局長

2019-04-18

〔記者楊金城／學甲報導〕市警局新任保安大隊長許敏能、學甲分局長洪頂力、佳里分局長陳建民昨天布達上任，市警局局長黃宗仁主持監交印信；洪頂力是在地北門子弟，自幼家境清寒，六歲起便與兄長在南鯤鯓廟口赤腳叫賣金紙貼補家用，要躲避取締跑給警察追，如今如願回到故鄉服務。

許敏能接任保安大隊長

許敏能原任南市警局刑事鑑識中心主任，是刑事鑑識專才，鑑識生涯看過至少一千具屍體，調任保安大隊長是他第一次換穿警察制服，薪水一下少了近三萬，如此調任在警界十分少見，但轉換跑道後的路更寬廣。

五十六歲的洪頂力出身北門區蚵寮部落，家境清寒，幼年在南鯤鯓廟口赤腳叫賣金紙，當時沒有柏油路，地面常有碎石、碎玻璃刺腳，每當有遊覽車來，他除了強忍腳底傷口，追逐進香遊客、賣力兜售金紙外，還得躲避警察取締。

洪頂力表示，「人民最大、基層優先」，堅決維護警察工作尊嚴及士氣，戮力保護市民安居樂業，是他回到故鄉服務對自己最大的期許。

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