〈南部〉提上海、深圳先實施民主 韓國瑜引據謬誤

2019-04-18

〔記者葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜結束美國訪問前與媒體座談時透露，他與美國學者聊到台灣選舉，提到中國沿海城市像上海或深圳，可仿照台灣經驗，當國民所得達到一萬美金後，說不定可以開始實施民主。不過，韓國瑜的數據其實有誤，因為上海去年人均GDP約為二萬○四三九美元，是上海人均GDP首次突破二萬美元，至於深圳的人均GDP，則早已突破二萬美元。

兩地去年人均GDP 破二萬美元

根據ETtoday報導，韓國瑜與媒體座談時透露，他在與美國駐阿富汗大使、哈佛大學教授艾江山（Karl Winfred Eikenberry）吃早餐時聊台灣選舉，他認為台灣比錢比不上人家，也不能跟人家比拳頭，最重要最美好的資源就是民主。

韓國瑜告訴艾江山，也許有一天，當中國某一個城市國民所得達到一萬（美金）時，說不定它有可能開始選舉議員，這就是台灣過去的經驗，在台北、高雄市長選舉之前先開放議員選舉。

韓：所得到一萬美金 可民主改革

韓國瑜說，國民所得到一萬美金時，整個城市居民的素質是不一樣的，所以他提出，例如上海、深圳到一萬美金之後，說不定也開始實施民主改革，那天來的時候，這個影響是非常巨大。

韓國瑜也提到，民主政治就像佛家講的「種瓜得瓜，種豆得豆」因果關係，有幾流的人民，就會選出幾流的民意代表，有幾流民意代表，就會監督出幾流的政府，有幾流的政府，就有幾流的國家。

對於美中台關係，韓國瑜將台灣比喻成一位美麗女孩，皮膚好、眼睛大，美國、中國、日本都想追，可以去看電影、去喝咖啡、去談戀愛，但不要隨便結婚，因為跟一個結婚，另外一個就打死你。

韓國瑜稍早也參加全球玉山協會矽谷論壇，致詞時強調，別的國家在發財，而我們正在貧窮，這是台灣的現況，原地打轉甚至向下滑落。

韓國瑜強調，所以自己要自立自強，今年特別推中英文雙語教育，其實已慢了二十年，一直爭取的自由貿易區，被罵得一塌糊塗，要做很多事情因為政黨政治干擾，使得政見一提出，飽受攻擊批判。

他說，就像宋朝女人裹小腳，高雄的未來一定不能裹腳，高雄一定要打開，開放是唯一的活路。

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