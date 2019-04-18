〈南部〉3月負債增2.5億 市府：財務調度

2019-04-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市三月份負債再增加二．五二億元，引起網友譁然，高雄市財政局提出澄清，指增加部分是短期債務，各都的短期債務，每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象。

高雄市財政局表示，高雄市公告三月債務，長債二四一六．○七億元、短債一○一．七四億元，總共二五一七．八一億元，與二月比較，長債並沒有增減，短債增加二．五二億元。

財政局說，各都的短期債務每月本來都會有所增減，這是正常財務調度現象，以其他五都為例，台北市是減少十億元、新北市增加四十一億元、台中市減少二十七億元、台南市增加十三億元、桃園市增加十二億元。

財政局指出，地方政府主要稅收，如四月是牌照稅、五月是房屋稅、十一月是地價稅，這些收入都在特定月份才會入庫，而每月又需支出人事費用、各項工程經費、社會福利支出等，所以在每月支出大於收入時，都會先透過短債來調節收支，這是各縣市都會使用的一種正常財務調度作法，請網友勿過度解讀每月公告的債務資訊。

財政局說明，高雄市負債是歷任市長累積而成，高雄市長期在自有財源不足下，為支應政府政策及推動各項市政建設，不得不透過舉債來支應，而長期累積下來的債務，如何解決不是一蹴可幾，而應循序漸進。

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