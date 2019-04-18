〈南部〉橋頭科學園區 最快2025年動土、招商

2019-04-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院昨天通過高雄新市鎮開發科學園區（橋頭科學園區）的可行性評估報告，政務委員張景森並請科技部儘速提報橋頭科學園區籌設計畫給行政院核定，內政部於七月前完成都市計畫變更程序，中央與地方將全力加速推動本案，預估最快於二○二五年動土、招商。

政院通過可行性評估報告

高雄市經發局表示，行政院去年起啟動橋頭科學園區的規劃，由內政部營建署辦理都市計畫變更，科技部辦理可行性評估及籌設計畫，市政府協助區段徵收、聯外道路開闢及招商引資等作業。

高雄市政府秘書長楊明州昨天率領高雄市經發、環保、地政、交通等局處與會，就橋頭科學園區用水調度、聯外交通、空污抵換等議題，與政務委員張景森充分討論，獲得滿意結果。

將引進AI等創新科技產業

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，高雄市正處於產業升級轉型階段，除石化、金屬、造船等傳統產業外，半導體產業已逐漸形成高值化的產業聚落，橋頭科學園區規劃引進半導體、智慧機械與AI、機器人等創新科技產業，符合市府推動產業升級目標，更可新增一八六公頃產業用地，預估可創造一千億元產值及一萬一千個就業機會。

高雄市政府也將組成專案推動小組，全力協助科技部開發橋頭科學園區，以便招商引資。

科技部主導 市府沒經費壓力

高市經發局指出，橋頭科學園區是由科技部主導，日後也由科技部管轄，市府主要是負責日後的代辦區段徵收及水電協調等，至於區段徵收費用，則由營建署的新市鎮基金支付，換句話說，高市府沒出到什麼錢。

至於橋頭科學園區最快何時能動土？科技部目前很保守，高市府則透露，預估最快於二○二三年通過規劃、環評等程序，最快於二○二五年動土及招商。

市府指出，韓國瑜上任後，近三個月也接獲二十三家廠商，超過八十公頃用地需求。

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