〈北部〉花蓮培訓「路老師」 宣導高齡交安

2019-04-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣高齡者車禍傷亡人數去年達到九百多人，其中死亡人數為十八人，比例比前年升高，花蓮監理站昨天與花蓮縣警局交通隊舉行「高齡者交通宣導—路老師活動」，透過培訓宣導志工「路老師」來加強高齡者的交通安全觀念，希望減低高齡者傷亡率。

活動除透過警方、交通志工等宣導正確的用路知識，並幫老人家測量步行通過十二米寬路口時，每個人需要花費的秒數，最特別的是，請參與者坐上遊覽車，實際體驗坐在大車駕駛座上，然後檢查車輛四周的死角，讓老人家了解站在車輛死角位置相當危險；另外，也鼓勵年滿七十五歲年長者體檢並參與認知功能測驗。

花蓮監理站長林富英說，監理站培訓許多志工擔任「路老師」，到縣內各老人關懷據點、發展協會和樂齡中心，舉行高齡駕駛換照管理制度、交通安全宣導等，希望藉由高齡者交通安全宣導團活動，用淺顯易懂的宣講方式，讓花蓮地區的阿公、阿嬤瞭解交通安全重要性，並且培養正確交通安全觀念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/