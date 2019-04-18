〈北部〉民進黨桃市立委第4選區初選 鄭寶清勝出

2019-04-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市第四選區立委初選，現任立委鄭寶清、前市議員范綱祥登記參選，鄭、范二人協議於十五日進行民調，民調結果昨天出爐由鄭寶清勝出，范綱祥獲悉結果立刻向鄭道賀，表示尊重民調結果。鄭寶清表示，雙方初選過程沒有謾罵、攻訐，可說是民主典範，讓桃園市民見證一場君子之爭與民進黨的價值。

鄭寶清、范綱祥委託民進黨中央進行民調，原本規劃僅十五日進行電話民調，但電話未接、拒答比例偏高，無法完成抽樣樣本數，這是十幾年來從沒發生過的情況，黨中央於十六日繼續進行電話抽樣，昨天將民調結果提供給參選人。

鄭寶清表示，他與范綱祥會團結合作，爭取市民最大的福利，為桃園城市進步努力、為台灣的前途打拚。

范綱祥說，得知結果後，立刻打電話恭喜鄭寶清，也表達支持；他雖未獲得提名，但民調差距不大，讓他感受到溫暖與希望，對於沒有完成支持者的期待也非常抱歉，很感激大家熱心幫忙，讓他能夠用非常有限的資源完成這場初選，未來不會進市府團隊，只想穿回律師袍繼續為民眾服務。

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