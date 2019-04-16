〈南部〉《觀察筆記》大快人心

2019-04-16

蘇貞昌任內有驅逐越中線共機，有驅逐中國武統人士。

蘇揆素以強硬出名，不論治安的內政或是經濟的工業區土地都一貫地要求達到利民，國家安全雖有蔡總統捍衛領空，對越界共機強硬毫不退縮逼使返回中國境內，但是持外國護照的所謂武統學者李某，此行之前已有三次入境，如何放行？

該份子何以國安機關未建立資料？若有，為何機場海關可以通關？

邊防管制如此，竟連國內的警方也未接獲情資，要查緝時，他似已接得通知住到未登記的民宿，這樣大費周章的過程，難道未顯示出破綻？那是國安容易被滲透的大洞。

原來不僅假新聞可以擊垮台灣政治，有敵意的中國人士持用外國護照也可以進來走透透，遂行第五縱隊顛覆，運用國家民主制度的人權至上，庇護反間陰謀，武統團的遊行和舉辦演講活生生開了台灣人的眼界。

這個李某鼓吹武力解放，以為中國軍武拿下台灣易如反掌，意在令國人恐慌：哪是學者？日後這類一干人等都趕出去，大快人心！（資深記者黃明裕）

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