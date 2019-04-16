〈台北都會〉北市府攜手臺安醫院 推友善穆斯林就醫

2019-04-16

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣有大量來自東南亞的移工，其中不少人信仰伊斯蘭教，台北市衛生局與全台最先取得「穆斯林友善醫院」資格的臺安醫院合作，共同推動「穆斯林友善醫療環境」，滿足住院穆斯林在膜拜、淨洗、飲食方面的需求。

中華民國對外貿易發展協會台灣清真推廣中心報告顯示，台灣穆斯林常住人口約有三十萬，衛生局與臺安醫院共同推動「穆斯林友善醫療環境」，希望提供來北市就醫的穆斯林友善環境。臺安醫院已通過印尼MUI清真認證（Majelis Ulama Indonesia Halal Certificate），並取得最高「Ａ級」評定，且會提供住院穆斯林膜拜場所、淨洗設備、乾淨飲食。

臺安醫院院長黃暉庭表示，或許有人會好奇，為什麼基督教醫院要推動穆斯林友善醫院認證，他認為社會共融應包容所有國籍與宗教，過去很多移工在看病過程覺得不便，光是飲食就很難照顧，因此推動友善醫療環境，並在去年展開清真認證。黃暉庭說，獲得清真認證的過程很繁瑣，要派人員到外受訓、了解穆斯林文化、院內也有全面性宣導、成立品質保證小組，且供應給穆斯林的飲食不能有豬肉、鴨血、內臟等食物，連調味品也要有清真認證。

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