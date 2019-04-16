〈中部〉特教生學獨木舟 期待翻轉人生

2019-04-16

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕雲林縣義峰高中打造攀岩場、獨木舟，不是為了玩遊戲，而是要幫特教生翻轉人生，透過運動訓練體能與肌力，提升做事效率；口湖鄉前蚵寮村長陳玉釵成立蚵寮學堂，幫孩子找回閱讀樂趣，在台北市華真扶輪社資助下開辦人文藝術課程，盼能發掘孩子藝術潛能。

義峰校長王安順表示，棒球、籃球需要團隊合作和戰略運用，特教生在這些運動項目中很難發光發熱，學校特別開發攀岩場、獨木舟活動，可訓練特教生體能，學校並規劃獨木舟項目參加在日月潭的比賽，讓他們獲得成就感。

副校長張菁惠表示，學校斥資五十萬元打造寬高都有六公尺高的攀岩場，並翻修獨木舟，提供特教生練習機會，希望強化學生的肌力與肢體協調力，讓孩子人生跨入完全不同的領域。

蚵寮村位處雲林沿海偏鄉，村內只剩老人、小孩，十九年前擔任村長的陳鈺釵不捨單親、隔代及外配等弱勢孩子下課後在街上閒晃，在自家開辦課後輔導班；陳玉釵表示，孩子有人陪伴、多了關心，漸漸重拾課本，學堂人數從四個人爆增為五十多人，原來豬舍改的教室空間不夠，去年「台灣心義工團」幫忙蓋新教室。

台北市華真扶輪社今年找來多位藝術領域的老師，有花藝、襌繞藝術創作、多媒材創作及攝影課，孩子把社區角落的寶特瓶、塑膠板、樹枝、鐵條等廢棄物拿來當創作素材，讓不起眼的回收垃圾有了新生命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/