〈中部〉六輕氣爆危公安 雲檢揪禍首

2019-04-16

〔記者林國賢／雲林報導〕工業局昨請台化公司針對芳香烴三廠氣爆原因及改善對策簡報，立委蘇治芬指出，氣爆是人禍，雲林地檢署應啟動調查揪出禍首；雲檢表示，七日就已指派檢察官調查。

工業局聽取台化簡報氣爆改善

台塑六輕芳香烴三廠七日因液化石油氣管線破裂外洩釀成氣爆，造成鄰近海豐村等村落建築物受損，養殖業者指控文蛤、虱目魚等死亡，要求台塑賠償。

工業局昨針對芳香烴三廠進行公安管理聯合督導，台化簡報指出，氣爆原因是管線孔蝕造成液化石油氣外洩閃燃氣爆，會在一個月內完成高空管線檢測，氣爆若造成居民損失會負責。

台化人員指出，台塑於二○一一年導入英國「勞氏安全認證」，二○一六年該LPG管線經過分析判定為中風險，前年四月仍判定為中度風險等級，台化將檢討相關檢驗程序。

蘇治芬表示，六輕氣爆牽涉工安，「該做為而沒有作為」所造成的事故，負責督導的行政機關有沒有缺失，該負怎樣責任，雲檢應該啟動調查。

蘇治芬說，台塑是國家級石化園區，屬於高風險企業，絕不是依靠自主管理就能杜絕工安意外，中央應該協助地方與企業解決「真的」問題，且在釐清工安事故原因及落實開車前安全審查前，不能復工。

工業局長呂正華表示，工業局將匯整專家學者意見，積極要求、協助台塑做好工安。

麥寮鄉麥豐村長吳子瑋指出，台化提出檢討報告無新意，要求台塑提出賠償辦法，政府則須協助地方建立即時通報系統，並針對六輕週邊村落訂出疏散計畫及演練。

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