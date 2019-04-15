〈南部〉不要讓台灣變香港 港人疾呼

2019-04-15

〔記者劉婉君／台南報導〕四月七日言論自由日遊行活動上，從香港移居台南的鍾慧沁下跪請求台灣人，「求求你們千萬不要讓台灣變成香港！」感動了不少人，雖然在香港修訂引渡條例後，這番言論可能讓她無法回香港，但她說「我不後悔」，只希望有人被她打動、能夠醒過來，「台灣如果真的被統一，可能要面對第二次的二二八白色恐怖。」

去年七月從香港移居台南，從事餐飲業的鍾慧沁感覺台南已是她的另一個家，她聽到很多年輕人其實很擔心台灣被統一就亡國，因此，當她受邀在高雄的言論自由日遊行上演講，五分鐘演講的後段，她臨時決定跪下，「求求你們千萬不要讓台灣變成香港！我今天跪在這裡，是希望那些原本不想去投票或是把票投給走進中聯辦的人會被我感動。因為我已經來不及明年一月投票，拜託你走進去投票，幫我們無助的香港人爭一口氣。」

鍾慧沁說，她曾在香港參加社運，知道餘力很重要，而非只是幾千人喊一喊就算了，她只是期盼能打動一些無感、挺中、或還沒想清楚要怎麼做的台灣人，對於有些人對統一抱持樂觀的態度，鍾慧沁以香港為例，表示九七回歸後，中國每天可有一百五十人移民香港，香港的經濟、交通被無底限的人口拖垮，小小的城市，蓋的橋、高鐵都是全世界最貴的，連公民水平也被拉低。如果台灣被統一，中國一定也會用這種方法，現在台灣年輕人對薪水哇哇叫，還有勞保退休金、健保等問題，「當中國用人口把台灣換血時，台灣的問題只會更嚴重，不會解決。」

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