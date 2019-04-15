〈南部〉消防先驅住吉秀松家人 回台南尋根

2019-04-15

〔記者王俊忠／台南報導〕日治時期在台南對義消工作貢獻極大的日人住吉秀松，雕像曾被放在台南市定古蹟︱原台南合同廳舍望火樓旁，隨著台南合同廳舍修復、將於今日啟用，住吉秀松的次子、孫女等八位家族親人跨海來台追思。住吉子孫昨天造訪位於台南市區青年路的近百年歷史老家尋根巡禮。

住吉次子住吉弘光與後代們說，日治時期在台灣從事營造廠事業的住吉秀松，約於一九二八年在台南中西區青年路興建占地約二五○坪日式兩層樓木造住家，時隔多年能再回到住吉家族老家看看，心裡很感動，接手的高錦德家族把這處日式老宅保存得很好、改變不多，很感謝高家的保存。

合同廳舍望火樓 住吉秀松捐建

南市消防局表示，住吉秀松是台南的消防先驅，一九○七年在台灣成立「住吉組」，是南台灣重要的營造商，承包許多重要公共工程，如阿里山鐵路、縱貫鐵路、橋樑等，又以同名成立義消組織（當時台南無官方消防組織），並擔任「頭取」（負責人） 十年以上，是南市義消組織的開端。原台南合同廳舍六層樓高的望火樓興建時，住吉秀松慷慨捐建，住吉的雕像還曾被放在望火樓旁，但後來不見雕像蹤影，市府修復台南合同廳舍、設消防史料館，就把住吉秀松對台南消防的貢獻納入展出史料。

廳舍今天啟用 住吉家族參加

為參加台南合同廳舍啟用典禮，高齡九十三歲的住吉弘光與住吉秀松孫女井上由巳子（七十七歲）等八位住吉家族成員，特地返台尋根。據了解，一九四五年日本二戰失敗後，住吉家族撤回日本，這處青年路日式老宅被國民政府分配作為薛岳將軍官舍，前立委高思博的祖父高錦德再向薛將軍買房舍權利、向國家價購土地，接手入住。

住吉弘光說，在這處老家住了十多年才離開；住吉秀松的孫女井上由巳子是在這間老宅出生的，堪稱是「台灣南生」，當年回去日本時，年紀還很小，但對老宅優雅的日式庭園、玄關等處留有深刻印象，時隔數十年再看到，內心依然感動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/