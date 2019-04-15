〈南部〉延長使用年限 台南城西焚化廠將整建

2019-04-15

〔記者蔡文居／台南報導〕城西垃圾焚化廠啟用迄今已近廿年，環保局為延長焚化廠壽命，決定以ROT（Reconstruction重建、Operation營運、Transfer移轉）促參方式辦理整建（擴大歲修）工作，預計至少再投入六億元進行整建，並於今年完成招商，以確保南市垃圾處理不中斷。

斥資逾6億 最少可再使用15年

環保局表示，焚化爐的壽命約卅五至四十年，永康焚化廠啟用至今已十年，城西焚化廠則已使用十九年，城西廠委外操作合約將於明年期滿，未來城西焚化廠完成大修後，約可再使用十五至廿年。

環保局廢管科長邱瑞基表示，為維護市民生活品質，確保南市廢棄物處理不中斷，城西垃圾焚化廠將持續營運，並以促參方式遴選出最優廠商繼續接廠代操作，廠商在接廠後的三年內完成設備整建，整建期間仍要維持焚化廠穩定運轉。

邱瑞基表示，城西垃圾焚化廠整建項目配合加嚴的空氣污染排放標準，規劃污染防制設備更新改善，提高環境友善度，同時汰換發電設備，提升發電效率，並汰換廠內原有的中央控制系統、儀控系統等，預估投資金額需六億元以上。

售電收入歸廠商 週二辦說明會

邱瑞基表示，為鼓勵廠商投資，環保局訂定特許年限十五年，並預定週二舉辦城西焚化廠整建營運移轉案招商說明會，未來營運期間，除以噸計價支付廠商操作費用，售電收入也歸屬廠商，期望以合理的利潤，引進專業廠商進駐。

另外，目前進行中的城西第三期垃圾掩埋場活化再利用工程，工程進度約卅％，預計於二○二一年底完工，活化後將可容納廿八萬立方米，預估屆時可再使用五年的時間。

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