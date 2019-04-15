〈台北都會〉向葉俊麟、周金波致敬 基市催生名人藝文博物館

2019-04-15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕葉俊麟的「舊情綿綿」、「思慕的人」，傳唱當年庶民心聲；周金波「水癌」小說，敘說台灣庶民生活，這兩位大師生於基隆，也同樣經歷二二八事件，還一起研究戲劇，分別在流行歌謠和文學發光。基隆願景永續發展協會昨天舉辦「台灣文學與歌謠學術研討會」，周金波與葉俊麟的子女都來參加，也為「基隆名人藝文博物館」或紀念園區催生。

出生仙洞 葉創作庶民傳唱歌曲

葉俊麟的歌曲「舊情綿綿」、「思慕的人」、「淡水暮色」、「孤女的願望」等，大家耳熟能詳，他在基隆仙洞出生，也在中山一路、忠二路太陽媽廟附近生活過，看著大船入港、聽船員訴說異國港埠酒吧情景，寫出兒女情長、感人肺腑的歌曲。

周金波是基隆市前副議長楊阿壽之子，三代都是牙醫，家族曾是二二八受難者，父親、他和弟弟都曾被捕，弟弟楊國仁還遇難。

曾獲日本文學獎 周金波228被捕

二二八事件後，周金波不再過問政治，寄情文藝和電影戲劇創作，他以日文寫小說「水癌」、「志願兵」，是台灣唯一獲日本文學獎的作家。

葉俊麟、周金波二人在一九五○年左右相遇，在周金波家裡一起演話劇、寫劇本，二人在文學和歌謠領域各有所長。

基隆市願景永續發展協會昨天在基隆市議會多媒體會議室舉辦「台灣文學與歌謠學術研討會」，周金波、葉俊麟的子女都出席，一起演唱葉俊麟的歌、聽周金波的文學創作，向二位大師致敬，希望地方人士體認，文化是城市的根，也是觀光客最想看到的層面，爭取在中山區仙洞球仔山閒置營區，也是葉俊麟出生地，設置「基隆名人藝文博物館」或紀念公園。

文化局長陳靜萍說，配合大基隆歷史場景再現計畫，市府正全面盤點閒置空間。周金波、葉俊麟都是基隆文化重要的珍寶，文化局會審慎研究設藝文博物館或紀念園區，最重要的是，要找到適合的空間。

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