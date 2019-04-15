〈中部〉垃圾收運比市區少 台中市太平人不滿

2019-04-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區人口超過十九萬，垃圾收運每週上午五次，夜間週二、週六共八處定點，上班族抱怨夜間倒垃圾要走五百米，廚餘放置過久餿味難聞，市議員張玉嬿昨天批評指出，原市區每週早晚收運十次，太平人拒當二等公民，要求增加收運頻率及定點。

白天一週5次 晚上僅兩天8處定點收集

林姓民眾向張玉嬿陳情，全家都是上班族，沒辦法在白天垃圾車來時倒垃圾，日間定點僅到八點非常不方便，而且常常要跑百米才來得及丟，只有晚上有時間倒垃圾，否則就是上班途中跨區丟垃圾。

民眾不滿定點少 還要走500米才能倒

林姓民眾不滿指出，太平夜間定點倒個垃圾要走五百米，誇張又擾民，而且每週僅週二、週六，廚餘三天才倒一次，冰箱也不夠放，放在市府發送的廚餘桶容易發臭；以前住北區，每週早晚收運十次，還有定點，太平人根本是二等公民。

張姓老人也說，為了倒垃圾，早上要守在家裡，害他有些長青課程都不能參加，聽說原市區可以選擇早上、下午或晚上丟垃圾，而且不必走很遠，兩相比較，太平人「卡細漢」，稅金應少繳一點。

議員：人口全市第4多 應增收運頻率

張玉嬿批評，太平區人口超過十九萬，為全市第四多的行政區，上班族又多，一週垃圾收運僅五次且都在上午，夜間僅週二、週六共八處定點，實在不便民，難怪違規丟垃圾的案例層出不窮，也易有髒亂點。

她表示，上班族辛苦騎機車到日間定點倉促倒垃圾，八點截止，垃圾車就已半滿，可見需求量之大，要求環保局優先增加太平清潔隊人力，廣設夜間定點，並從一週兩天增至五天，方便民眾倒垃圾。

環局：將評估夜間增設收運點和頻率

環保局指出，目前的垃圾收運模式都參考過去當地民眾需求、生活型態及地理環境等因素，經持續滾動式管理後形成，共有廿三條日間收運路線及八處夜間定點收運。近年來太平地區發展迅速，會評估增設每週夜間定點數量、收運點及頻率，提供更優質服務。

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