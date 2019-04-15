〈中部〉大坑9號步道 攤販又占車位營業

2019-04-15

〔記者張菁雅／台中報導〕大坑九號步道假日人潮多，沿線逾百攤販林立，鄰近步道口的大坑地震公園停車場也被攤販占用，市府展開聯合稽查，除加強勸導、取締，並以種植灌木方式，減少違規攤販設立的空間，但仍有攤販占據停車位營業。建設局十四日表示，由於大坑地震公園停車場為免費公有停車場，將與停車管理處研議改為收費停車場的可行性，以有效管理。

7年前曾強拆攤架整頓 這幾年又回來

大坑九號步道是台中市著名的登山步道，假日人潮眾多，人潮帶來商機，從停車場到整條步道沿線都是攤販，因遭到民眾檢舉，市府七年前曾經強制拆除所有攤架，攤商只得撤出九號步道，但這幾年又陸續回來。

建設局：僅農夫市集合法 其餘均非法

建設局表示，大坑九號步道周邊除九之一步道前的農夫市集為合法攤販外，其餘均屬非法攤販，且部分攤位還有違章建築及占用公有地等不當情事；為管理九號步道周邊及大坑地震公園違規攤販問題，建設局除每日由駐點保全人員勸導違規攤販，也配合觀旅局、東山派出所每月聯合稽查，將取締攤販違建及固定物占用等，並研議以鐵門、棚架等固定物向占用公有地的攤販收取違規補償金，金額為公告地價的五％，並往前收取五年。

研議地震公園停車場委外 收費停車

建設局也指出，該局上個月採用空間區隔方式，將地震公園停車場周邊以種植灌木進行空間綠美化，減少違規攤販設立的空間，因大坑地震公園停車場為免費公有停車場，違規攤販轉而進入停車場，占據車位營業，為避免此狀況持續加劇，建設局將請停管處研議將該停車場委外經營為收費停車場的可行性，盼透過更有效的經營管理，改善停車秩序與安全。

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