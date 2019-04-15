〈中部〉草屯朝陽宮媽祖護法武器不見 木雕師修復

2019-04-15

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮的朝陽宮，廟內保存逾百年的千里眼、順風耳神像，連同底座才廿三公分高，因年代久遠，神像的彩帶斷了，武器也不見，南投縣文資學會理事長梁志忠不忍媽祖左右護法無武器失法力，請鹿港木雕藝師修復，最近修復完成，將重新送回朝陽宮供奉。

草屯鎮北投里朝陽宮興建至今有二百廿年歷史，主祀媽祖，這兩尊千里眼和順風眼神像，廟方供奉在內殿，南投縣文化資產學會理事長梁志忠，去年到該宮進行寺廟普查時發現保存狀況還不錯，美中不足的是彩帶斷了，武器也不見，基於文物保存的理念，找到鹿港木雕藝師施金福進行修復。

經過半年的修復，這兩尊神像終於恢復原貌，梁志忠近日到鹿港取回神像，看到千里眼手上重執方天畫戢，順風耳也拿回斧槍，他笑稱：「這樣才有法力保護媽祖，繼續幫媽祖打探民間疾苦！」

梁志忠為保存文物出資修復兩尊神像，而對保存文物的新興顧問管理公司董事長李淑娟則堅持出一份心力，即負擔一半的維修費用，以示對媽祖的虔敬心意。

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