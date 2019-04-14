〈南部〉屏東大鵬灣體驗帆船 比基尼辣妹吸睛

2019-04-14

〔記者葉永騫／東港報導〕接續台灣燈會，屏東大鵬灣昨天起連續三星期舉辦「大鵬灣遊艇帆船系列活動」，有各種帆船比賽、免費遊湖船、重型帆船體驗、比基尼婚紗免費拍等活動。

「大鵬灣遊艇帆船系列活動」昨天舉行開幕典禮，交通部觀光局副局長周廷彰、縣長潘孟安等前往參加，並且搭乘重型帆船在大鵬灣內航行，享受陽光、風帆的魅力。

連3週末 免費遊湖、創意環保船趣味賽

今年共有來自俄羅斯、瑞典、加拿大近五百名好手參加帆船競賽，還有十八艘的重型帆船到大鵬灣來參與盛會，現場也有比基尼辣妹搭乘帆船遊湖，成為現場的焦點。

系列活動將持續三個週末，本週有免費遊湖船、重型帆船體驗、免費啤酒及可樂等活動，還有創意環保船趣味競賽及比基尼婚紗免費拍；下週則有風帆繞灣賽及小琉球橫渡比賽，以及搖滾樂團演出等活動；最後一週則有水上闖關王競賽及免費獨木舟體驗。

縣長潘孟安表示，台灣燈會上個月才在大鵬灣閉幕，接續的就是遊艇、帆船系列活動，台灣是一個海洋國家，從遊艇的製造開始跨足遊艇、帆船的觀光產業，歡迎大家來東港大鵬灣遊玩，享受春天的氣息。

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