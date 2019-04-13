〈南部〉台南中古屋交易量成長 永康買氣最旺

2019-04-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中古屋交易熱區在哪裡？答案就是永康區，而且今年第一季不動產交易統計，台南中古屋買賣熱絡，排名六都第二名。

首季南市增3.56% 排名六都第二

南市地政局指出，第一季土地移轉一萬一九八七筆，與前一季（二○一八年十至十二月）相較，土地筆數減少一○四三筆，減幅八％；建物買賣移轉棟數五三五○棟，增加一八四棟，增幅三．五六％。由於適逢農曆過年期間及二二八連假，交易天數減少，以致土地成交量減少，但是建物因農曆年前交屋需求較高，相較於台北市、新北市、桃園市及台中市，台南市中古屋交易量逆勢成長。

永康建物移轉911棟 增加逾4成

地政局分析，該季房屋交易量分布仍集中於原台南市區邊及南科地區。以永康區、東區、安平區、南區、安南區及善化區為交易熱區，其中永康區建物移轉達九一一棟，為全台南最高，與上季六四一棟相較，增加四十二％。

永康推動重大公設且生活機能完善

地政局長陳淑美說，永康區主要受惠於重大公共建設持續推動，包括永康創意設計園區、鹽行國中區段徵收、永康物流專區市地重劃、市立總圖書館設立、台南都會區北外環道路開闢等因素，更有南科台積電擴建新廠帶動投資，增加就業機會，加上生活機能完善，吸引人口入住永康區，帶動不動產交易持續熱絡。

陳淑美表示，南科在台灣科技界的分量已經不輸竹科，藉由必要性公共設施用地的興闢，可強化南科周邊生活服務發展環境，對於南科整體發展，以及對廠商的吸引力，都將大大增加。

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