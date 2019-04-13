〈北部〉九二共識是啥 宜蘭縣長林姿妙答不出來

2019-04-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙拋出九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，引起質疑；除了民進黨批諂媚、不顧主權，時代力量宜蘭縣黨部要林姿妙說明所支持的「九二共識」是什麼？媒體昨兩度詢問，林姿妙答不出來，僅說提九二共識是要拚經濟、交朋友，希望兩岸能和平共處，安居樂業。

僅回「要拚經濟、交朋友」

林姿妙將在十六日至二十日帶領著宜蘭縣十四個民間團體共百餘人，前往南京、常州、上海舉行「宜蘭旅遊推介會」。林姿妙前天突然提到「九二共識」，讓兩岸可以一起做生意、拚經濟，兩岸同文同種，有共同語言、文化背景，只要在和平概念下進行經濟等交流，一定能夠共創美好未來。

此舉引發民進黨議會黨團抨擊，痛批林姿妙對中國過於諂媚，遠赴中國前，把承認九二共識當作「入場券」，不顧台灣主權；時代力量宜蘭黨部昨也質問林姿妙，「九二」都不「九二」了，還在「共識」什麼？林姿妙所支持的「九二共識」是什麼？

時代指出，中國主席習近平已發表演說否認「九二共識」，主張「一國兩制」，請問林姿妙你的「九二共識」和習近平「一國兩制」有甚麼差別？宜蘭人希望林姿妙挺起腰桿做生意，而不是以「一國兩制」為前提跟中國做生意。

林姿妙昨在壯圍鄉主持宜縣行動乾燥消毒車啟用記者會時，被媒體兩度詢問何謂「九二共識」，但她答不出來，未正面回覆問題。林姿妙僅說，提九二共識是希望拚經濟，交朋友，讓兩岸更和平，安居樂業，達到社會安定的目的。

被問到赴中國前提九二共識，是否要拿進入中國的「入場券」，林姿妙說，不是這樣，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。

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