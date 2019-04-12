〈中部〉全國傑出志工獎 彰化3學子獲殊榮

2019-04-12

〔記者張聰秋／彰化報導〕第十九屆「保德信青少年志工菁英獎」今年全國有四千多人報名，僅卅人獲傑出志工獎，其中，彰化縣達德商工吳方庭、二林工商林家伃、員林家商許津銘，各以專長、創意投入服務，將正能量擴大，獲得全國殊榮。

逾4千人報名 僅30人獲獎

就讀達德商工現年十七歲的吳方庭，結合所學專長，創立「幸福角落」社群網站，透過網路散播，集結社區民眾共同關懷家鄉，並號召網友分享自己社區的美麗或被遺忘的髒亂角落，帶動民眾張貼打掃街區前後對照圖，一起成為環境的監督與維護者，推動社區環境清潔與社區再造。吳方庭說，自己擅長網路行銷，在服務老人的過程中，發現改變社區環境髒亂點是自己想做，於是藉著網路的影響力，改變社區居民對於環境的反省和行為。

吳方庭、林家伃、許津銘 創意專長投入服務

二林工商林家伃為哇哈哈志工團活動長，舉辦兒童營隊活動，帶領小朋友探索科學世界的奧妙，動手做空氣砲、遙控車，啟發科學的興趣。

員林家商許津銘國二擔任讀經班帶讀小老師，深化學童品格教育，高一加入愛DO志工隊及慈幼志工社，舉凡校內志工活動，都能看見其服務的身影。許津銘籌辦以哈利波特為主題的四Q營隊，與夥伴共同幫助孩子從玩樂中學習IQ好智慧、EQ好個性、MQ好品行、SQ好人緣。

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