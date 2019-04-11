〈北部〉報名冷清 復興水蜜桃公主今年停選

2019-04-11

〔記者李容萍／復興報導〕復興區拉拉山水蜜桃遠近馳名，區公所邀集復興區農會、里長、農戶、學校等籌備「水蜜桃季」系列活動，決議延長為四週，增加販售據點，將邀請六組原民重金屬樂團於主要生產水蜜桃的三光、高義、華陵里部落演出；往年活動焦點、從一九九七年起舉辦的「水蜜桃公主」選拔，近幾年受少子化影響，報名人數冷清，里長得用「拜託」的才有人選參加，今年決定暫停舉辦，改為兩年選拔一次。此前，二○一五年的「水蜜桃公主」選拔也曾停辦。

少子化影響 改兩年選拔一次

復興區屬於水蜜桃早桃的「五月桃」，今年因受到旱、暖冬的影響，果樹植株出現花期不一、著果不良的災情，果農為此聯名向復興區公所陳情，期盼政府給予農損補助；而原本三月下旬就會盛開的水蜜桃植株，先前的開花情況也不佳，幸好這幾天終於開花了，不過，各家果園的植株開花率也不一，果農仍擔心今年的水蜜桃恐會跟五月桃一樣減產。

開花率不一 水蜜桃產量恐減

復興區公所機要秘書周星文表示，今年水蜜桃的產量預期會比去年少，但應該還不到農損標準，農戶們有信心今年的甜度、風味會更勝去年，公所因此採取延長水蜜桃季，同時增加販售據點和活動來協助農戶行銷。

甫於三月二十日上任復興區農會總幹事的曾庭筠，十年前就曾參加水蜜桃公主選拔獲得第三名，她的妹妹曾庭希為二○一二年水蜜桃公主冠軍。她表示，參加水蜜桃公主選拔能為自己的儀態加分，還能為家鄉水蜜桃代言，是珍貴且難忘的經驗，得知今年選拔暫停一年有些失望，還好不是就此停辦，改為兩年舉辦一次，或許能吸引更多人參加。

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