〈南部〉花旗木免費觀賞 遊客爬樹拍照

2019-04-10

〔記者王秀亭／台東報導〕台九線台東四維段旁的三十株花旗木粉紅花朵盛開，吸引不少民眾駐足賞花，卻有民眾為取得最佳拍照角度，兩、三人爬上同一棵樹，還有人直接拉扯樹枝，將花拉近臉旁拍照，免費開放場地的觀光業者潘貴蘭說，這些樹歷經颱風摧殘，細心照料才得以綻放美姿，盼民眾多些公德心，不要拍完美照就「替花送終」了。

業者盼有公德心 不要替花送終

鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店為營造粉紅色樹林，多年前引進全縣第一批有桃花陣雨樹之稱的花旗木，花期一到，繁花盛開的美姿引起路過民眾注意，酒店也不藏私，免費開放民眾賞花，還鼓勵民眾全家一起到樹下野餐、賞花、放風箏。

還拉扯樹枝拍照 讓人直呼太誇張

有賞花民眾發現，有遊客見花開得茂盛太興奮，竟然沿著樹幹向上爬，同行友人隨後也跟著爬，賞花民眾在一旁直呼「太誇張」。不只爬樹，不少人為了與盛開的花合影，直接拉下樹枝，「感覺樹枝快被折斷」，大嘆公德心何在。

潘貴蘭看見賞花民眾拍下的照片，直說「差點要昏倒」，花旗木原本就是用來觀賞的，屬淺根植物，這批花旗木歷經三年前的尼伯特強颱摧殘，經飯店員工搶救，並以鋼索支架支撐，連肥料、修剪方式都特別照料，去年沒開花，今年才再度綻放美姿，預估明年會更美。

現正值開花期，為讓民眾拍下美麗的花旗木，「更相信遊客的賞花水準」，業者特意拿下鋼索支架，想不到部分酒店員工擔心的爬樹一事還是發生了，潘貴蘭說，樹上沒果子，爬上樹一點意義都沒有，不論爬樹或拉扯樹枝，只要樹木有損傷、斷裂，勢必影響明年花況，愛惜才是良策。

潘貴蘭表示，基於維持原有景色的初衷，仍不考慮在周邊設置告示牌，還是相信賞花民眾的公德心，先以口頭勸告為主，同時呼籲民眾帶走垃圾，酒店也歡迎民眾將車輛停進停車場，在到園區內好好賞花、放鬆心情。

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