〈台北都會〉原民228公園抗議 台北市府強拆又開罰

2019-04-10

〔記者郭安家、林家宇／台北報導〕原住民異議歌手巴奈．庫穗，駐紮二二八公園達七七七天，並以「原轉小教室」形式，抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」；台北市長柯文哲今年一月決定強制驅離，台北市公園處四月六日再認定任意放置桌椅箱櫃，依「台北市公園管理自治條例」對巴奈．庫穗開出一千兩百元罰單。

公園處︰民眾反映有礙觀瞻 開罰1200元

對此，公園處表示，今年一月派員到場強拆後，原民團體仍滯留該處、另起爐灶，已多次勸導離開現場，加上近日又有民眾反映有礙觀瞻，因此經駐警隊勸導後，並在二月底、四月初三度向巴奈．庫穗反映違法，並於四月六日對巴奈．庫穗開出罰單；原民團體若需要空間表達公民意見，都可以討論，但因有民眾反映，公園處須依法行政。

原民團體︰不應打壓言論自由

記者昨實際走訪二二八公園，「原轉小教室」僅在公園內柏油路旁一小處，現場除兩張簡易訴求牌，其餘物品則以帆布包覆。堅持留在現場的那布表示，原民團體只是想要在這片土地上的任何地方表達訴求，沒有必要強行打壓，說有礙觀瞻，「因為這才是台灣的風景，是台灣民主美麗的果實」；「官方有依法行政立場，我們則有言論自由」，關鍵就在於如何拿捏。那布說，去年在捷運站出口遭開罰時有繳交罰款，此次是否比照辦理還要討論。他強調，不會離開此地，會繼續堅持下去。

附近公園涼亭也有街友放置物品

巴奈．庫穗則於臉書諷刺說，「我被開紅單，應該是在怕我們不知道他們非常有心管理公園」、「傳統領域不分公有私有，夷將（中央原民會主委）守不住下台謝罪」。諷刺的是，離巴奈不遠的幾處二二八公園涼亭內，多名街友或坐或睡、放置物品。

去年三、四月，台北市政府拆除立法院門口前的公投盟、八百壯士帳篷，柯文哲還稱之為「政治路霸」，未料，市府還多拆了原民團體在二二八公園駐紮區。由於原民團體仍堅守該處，公園處說，今年一月會同警察局、環保局、原民會清理公園遺留物，當時紀錄片導言馬躍．比吼、巴奈．庫穗等人強調會找到新場地繼續靜坐，直到原住民族轉型正義落實。

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