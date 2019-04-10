〈北部〉蕭美琴華府演講：中國把假新聞武器化

2019-04-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法委員蕭美琴受邀到美國華府智庫演講並安排拜會。第一場演講在昨凌晨四點於智庫大西洋理事會Atlantic Council ，主題是分析中國勢力在台灣的影響活動；而第二場演講則在台灣時間昨晚十一點半，在國際暨戰略研究中心 Center for Strategic and International Studies （CSIS），在總統蔡英文視訊後談台灣關係法四十週年台美關係。

蕭美琴先在大西洋理事會Atlantic Council 發表廿分鐘演講，會後並與智庫研究員Ian Easton（易思安）、Michael Mazza等人對談。她提及中國近來的農業統戰到社群媒體上的假新聞，認為一個比以前更加專制和激進的中國，正透過非傳統戰爭的方式，使用更複雜的策略與影響力，將假新聞武器化，操縱民主的社會和政治秩序，而這種影響行動很早就在台灣展開。

透過扭曲製造對立不滿

蕭美琴說，台灣首當其衝的是通過語言和文化的相似性，使這些行動變得更加容易在基層影響台灣社會，最明顯的方式是透過扭曲、假的片面消息，從軍事到社會製造對立不滿、裂解民主社群，抹黑政府的假新聞已經失控，例如去年在日本大阪的台灣外交官，最後導致了悲劇性的損失。

蕭美琴指出，全球對於新興媒體，特別是網路假新聞的管制非常有限，這部分應盡快設定國際標準，此行也將就立法技術面和美國國會交換意見，他說，在確保言論自由同時，如何防堵這類影響與傷害言論自由的行為，是未來立法工作的挑戰，也希望與美方同步進行，期望美國在經濟方面與台灣擴大互動，降低台灣對中國依賴，也降低中國利用台灣經濟比較脆弱的領域影響政治。

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