〈中部〉《台中》偵測PM2.5吊飾 曾建彰獲iF新秀獎

2019-04-10

〔記者陳建志／台中報導〕台灣空氣品質狀況引發民眾關注，亞洲大學創意商品設計系學生曾建彰為方便民眾偵測空品狀況，設計出葉子造型可當手機、背包吊飾的「空氣品質共享葉（Leafy）」作品，只要連結手機APP，就能隨時隨地偵測PM2.5濃度並上網分享，以此參加德國iF設計新秀獎，從全球上萬件作品中，獲選為前卅九名，並拿到一千五百歐元獎金，相當不簡單。

iF設計賽常客 今年入選前39名

亞大創意設計學院院長李元榮指出，二○一九年iF新秀設計獎，全世界共有上萬件作品參賽，經評選最後僅卅九件作品入選。上週成績公布，創意商品設計系大四學生曾建彰，去年就以「變色慢跑鞋」作品入選全球前卅九名，但沒有獎金，此次成績更上一層樓，以「空氣品質共享葉（Leafy）」作品入選全球前卅九名，還獲一千五百歐元（約台幣五萬二一三四元）獎金。

亞大創意發明中心主任施勝誠指出，亞大學生團隊從二○一○年至今共獲七件德國iF設計獎、一廠商代表獎，目前iF全球排名第四十三名，展現學生的設計功力。

大四生曾建彰感受空污嚴重發想

目前大四的曾建彰說，上週得知獲獎真的很開心，強調因台灣空氣越來越糟，民眾都關心生活周遭空氣品質狀況，在總務長朱界陽指導下，設計出能當手機、背包吊飾或手錶配戴的「空氣品質共享葉（Leafy）」，裡面只要裝上能偵測PM2.5濃度的電路板等零件，就能隨時隨地偵測空品狀況。

曾建彰說，每個人只要透過「空氣品質共享葉（Leafy）」，並連結手機APP，就能將附近的空品狀況分享出去，不過目前此項作品還只是概念性作品，並未做成實體，未來希望在老師指導下，順利開發成實品，讓民眾都能隨身攜帶，更方便的掌握空氣狀況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/