〈南部〉疑水文氣候變遷 澎湖「澎澎灘」變胖增大

2019-04-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎澎灘變胖又大了！矗立在澎湖東海的澎澎灘，昨由澎湖空拍攝影家郭偉民拍攝空照圖，赫然發現與去年十一月二十四日拍攝圖兩相比較增長互見，澎湖海洋生物中心主任謝恆毅表示，疑與水文及氣候變遷有關，將派員登島調查。

與去年相比面積變大

位於鳥嶼西南方的澎澎灘，在員貝嶼北側海域新生沙洲，長約一千公尺，退潮時已與鳥嶼相連，一九七七年出版的白沙鄉誌，尚未見諸史冊記載。根據當地耆老表示，一九八七年韋恩颱風過後才浮現沙洲，由於形狀隨潮流忽大忽小，當地人稱為活龍灘，後時任台灣省長宋楚瑜巡視取名為「魚（宋楚瑜）水（陳萬水）灘」，隨後又更名為澎澎灘。

4分之3為燕鷗保育區

由於澎澎灘為夏季燕鷗棲息地，但因當地遊艇業者也利用發展觀光休憩業，在澎縣府農漁局生態保育科主導下，島上四分之三劃設為燕鷗生態保育區，四分之一由觀光業者使用，並圍籬畫線區隔。但今年生態保育科人員登島，發現燕鷗範圍未變，業者使用的範圍卻變更大，還超越燕鷗保育區，同時島上原本四公尺高的航道指示燈，遭珊瑚礁碎屑掩蓋僅剩下二公尺。

海生中心將派員調查

針對澎澎灘變胖變大，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，去年侵襲澎湖的颱風較少，加上越冬東北季風不強，應是水文與氣候環境改變，導致珊瑚碎屑淤積才會變胖，目前鳥嶼由東往西連接澎澎灘。至於未來是否會與員貝嶼相連，由於航道水深二十三至三十米，暫時可能性不大，近日將派員登島實地調查，期望解開變胖變大之謎。

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