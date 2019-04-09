〈南部〉東帝士百貨舊址 南山找到新開發夥伴

2019-04-09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北區東帝士百貨舊址開發案，原本南山人壽邀請六福旅遊集團合作，預計興建南山廣場新旅館，但去年宣布終止開發。市府經發局長蕭富仁昨天在議會答詢表示，目前南山人壽已找到新合作夥伴，要蓋觀光飯店、影城和商場，近期會有明確的訊息，待業者送件後，即會正式發表。

南山原邀六福集團合作蓋旅館

南山台南廣場面積一．六九公頃，南山原本邀請六福旅遊集團合作，計畫興建地下二層樓至地上十二樓的建築，原本預定於二○二○年完工，後來六福決定停損收手，目前現場只完成基地初步施作，仍處於停工中。

六福收手 現場只完成基地施作

台南市議會昨天進行建設部門業務工作報告，由市府農業局、經發局進行報告及備詢。針對東帝士百貨舊址開發案，市議員陳怡珍表示，過去六福集團曾進駐計畫進行南山廣場新旅館開發案，但後來已經撤掉，不知該地的開發，目前進度如何？

新計畫將建飯店、影城和商場

蕭富仁表示，該開發案列入市府重大投資案，均予以列管。有關六福集團部分，因公司經營因素已先暫緩，上個月該局和南山人壽持續洽談及了解進度。據了解，開發案新合作夥伴已經找到，預定要蓋十二層樓，包括觀光飯店、影城及一、二樓打造成台南特色商場，後續會進行啟動。

他表示，由於該開發案原先規劃和現在的有一點落差，後續會進行建築執照變更。上個月南山高層有確認開發計畫，近期會有明確訊息，待業者正式把案件送過來，市府會正式發表。

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