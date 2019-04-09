〈北部〉白沙屯媽遶境起駕 5萬人隨香

2019-04-09

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎昨凌晨一點廿分出宮，展開為期十天九夜的雲林縣北港鎮朝天宮徒步進香之旅，五萬名信徒熱情相隨，但出發前夕就傳出一名男子遭遊覽車撞傷，昨也有五名香丁腳癲癇發作或難耐酷熱身體不適，所幸送醫後皆無大礙，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬建議隨香信眾，應注意天氣變化，多喝水，適時找時間休息。

白沙屯媽祖鑾轎昨凌晨一點廿分在拱天宮廟埕廣場三進三出，隨即在信眾簇擁下一路南下，預計將以三天半時間徒步約兩百公里，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林四縣市，於十一日抵達北港朝天宮。

白沙屯媽祖路程不固定，皆由媽祖旨意引鑾轎前行，過去屢傳神蹟，使得今年報名隨轎香丁腳人數再創新高，共突破五萬人，其中不乏許多新手，首次參與徒步進香行程。

就在鑾駕出發前夕，約昨晚深夜十一點二十分，在台一線通霄鎮通灣段，傳出四十八歲的黃姓男子，疑因講手機，一時不慎從南下車道橫越到北上車道，被遊覽車撞及，當時意識模糊，所幸隨行的「阿婆憨工醫護團」成員目擊車禍發生，馬上投入救護，隨後救護車趕抵，送通霄鎮光田醫院救治後已無大礙。

白沙屯媽祖路程不固定，皆由媽祖旨意引鑾轎前行，且以急行軍方式，再加上鑾轎上披著粉紅色帆布，因此又被信眾稱為「粉紅超跑」。

昨疾行43公里 駐駕台中清水

「粉紅超跑」媽祖婆首日的腳程很快，昨疾行約四十三公里，晚間駐駕在台中市清水區中華文物中心；但天氣轉熱，依消防單位統計，昨天沿途有一名信眾癲癇發作、四名隨香民眾，因體力不繼而送醫，均無大礙。

初體驗者眾 5人身體不適

駱調彬說，今年有不少新的香丁腳加入體驗，若事先未作功課，難免會發生中暑等體力不繼的狀況，建議隨香信眾，天氣炎熱，應多喝水，盡量找時間休息，才有體力隨媽祖婆走完全程。

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