〈南部〉停駛桃源梅山口10年 高雄客運復駛

2019-04-08

〔記者蘇福男／桃源報導〕台二十線南橫公路高雄桃源區拉芙蘭、梅山等部落，因八八風災道路受損，公車停駛十年，高雄客運即日起復駛梅山口路線，每天將有二班次公車往返甲仙、梅山口兩地。

每天2班次往返甲仙、梅山口

十年前，八八風災重創高雄山區道路，南橫公路高雄段與台東段交通中斷至今。其中，高雄桃源區勤和路段至拉芙蘭道路重建困難，居民行駛溪底便道多年，直至二○一七年明霸克露橋完工，路況才穩定，居民無須再過逢雨路斷的生活，而一般車輛僅能行駛至梅山口。

八八風災前，高雄客運每天有甲仙開往桃源梅山口的班車，但風災後至今十年，高雄客運公車僅能通行至桃源部落（南橫公路九十公里處），桃源以上的勤和、復興、拉芙蘭、樟山和梅山等部落公車完全停駛，居民要搭公車必須下到桃源部落。

由於南橫公路九十二公里路基與復興橋改建中期橋梁等工程陸續完工，即日起，高雄客運復駛桃源至梅山口路段（南橫公路一○八公里處），每天上午八時五十分從甲仙發車，十時三十分抵達梅山部落；中午十二時二十五分從梅山部落發車、下午二時五分抵達甲仙。

桃源區長謝英雄表示，梅山口十年沒有公車通行，在大家堅持不懈下，台二十線重現往日光景，不管農業生產還是觀光景點，桃源區已有新風貌，歡迎各地遊客上山遊賞高雄市後花園。

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